Fran García-Huidobro se las cantó claras a Mónica: “Pincoya fue la persona que más la cuidó” en Gran Hermano

Este miércoles, Mónica Ramos visitó el estudio de Gran Hermano tras su salida del encierro y compartió panel con Francisca García Huidobro, quien sacó a flote a Pincoya al asegurar que fue una de las jugadoras que más empatía tuvo con ella.

La eliminada jugadora hablaba de su relación con la oriunda de Chiloé cuando la Dama de Hierro de la farándula hizo su intervención. “Pienso que había mucho público chico, grande y ella hacía cosas que para mí no estaban bien“, expresó Ramos, antes de ser interrumpida.

Fran a Mónica Ramos: “Usted se va a sorprender”

De inmediato, García Huidobro intervino para salir en defensa de Jennifer: “¿Sabe qué, señora Mónica? Si usted se da la pega de ver el reality, usted se va a sorprender“, comenzó diciendo.

“La Pincoya fue la persona que más la cuidó a usted“, añadió. “Cuando usted no se daba cuenta le guardaba comida, le guardaba sopita, siempre que usted no estaba”, comentó a la feriante.

Mónica sobre Pincoya: “No es que le tenga mala”

Luego, para finalizar su punto, la panelista aseguró que Galvarini “siempre se preocupó de que no le faltara un plato de comida“. “Yo creo que a usted se va a sorprender con la actitud de la Pincoya“, concluyó.

En respuesta, Mónica asintió y aseguró que “no es que le tenga mala”. “Cuando intuí que me venía, le dije que cuando vaya a trabajar a mi feria, siempre me iba a acordar de ella“, argumentó la ex jugadora más longeva del reality.

