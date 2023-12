Fran García-Huidobro reveló temor que tiene ante salida de Coni en Gran Hermano

Fran García-Huidobro expresó su preocupación en Gran Hermano por el futuro de Constanza Capelli y lanzó duras críticas a quienes representan a los exjugadores del reality luego de salir del encierro.

Durante una conversación en el panel donde se comentó la salida de Coni de la casa más importante del mundo, la Dama de Hierro le preguntó a Viviana Acevedo cómo creía que sería el futuro de Capelli después del encierro, por lo que aprovechó para exponer ciertos puntos.

¿Qué dijo la panelista?

“Hay un peligro ahí, que a mí me gustaría decirlo, no quiero ser pájaro de mal agüero porque cuando estos chicos salgan, o los que han salido, digamos, han recurrido a managers, representantes, agentes, que no tengo idea de dónde salieron porque se llenó de managers esta industria que estuvo parada como 4 años”, señaló García-Huidobro.

Esto se debe a que Constanza Capelli posee una copada agenda donde ya hay 15 eventos programados, los que están pactados desde hace ya varias semanas.

Al respecto, la panelista señaló: “Es importante que ella se haga respetar y decida qué es lo que realmente quiere hacer y no se involucre automáticamente con ‘vamos, mira, tenemos 4 eventos de discoteque'”.

Además, la Dama de Hierro criticó el porcentaje de ganancias que obtienen: “De Coni me preocupa eso, me preocupa el tema de los agentes, managers, representantes, que dicho sea de paso, se quedan con el 50% de lo que tú ganas”, señaló.

En esa misma línea, García Huidobro destacó el talento de Coni y las múltiples cualidades que posee, que podrían llevarla en un futuro a lograr grandes cosas: “Es una chica muy talentosa que ojalá derroche ese talento de buena manera”.

