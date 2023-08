Igualitos: Fran García-Huidobro presentó a su sobrino “idéntico” a Raimundo de Gran Hermano

Raimundo Cerda fue el último jugador en ingresar a la casa de Gran Hermano, a pesar de eso, el joven ha tomado un papel protagónico en las últimas semanas por su cercanía con la familia Lulo.

Sin ir más lejos, Rai, reciente líder de la semana, eligió a Pincoya y la sacó de la placa de eliminación, gesto que fue muy emotivo y agradecido por parte de la oriunda de Chiloé. Mientras que su relación con Constanza está cada vez más cercana, de hecho, se besaron durante el último fin de semana.

Fran García-Huidobro y su sobrino doble de Raimundo

A través de TikTok, la periodista Fran García-Huidobro publicó un video donde revela que tiene un sobrino que vive en Estados Unidos y que es “igual” a Raimundo Cerda.

“Les cuento algo. Tengo un sobrino idéntico a Raimundo. Raimundo no es mi sobrino, para que no empiecen a decir cosas, que está apitutado. Tengo un sobrino real, que es idéntico a Raimundo. Está viviendo en Estados Unidos y al igual que Raimundo es biker, rugbista y tiene los ojos chinitos, es muy muy parecido. Si él me autoriza, subiré una foto de mi sobrino, el doble oficial de Raimundo”, afirmó.

La autorización por parte del joven llegó, ya que a través de Instagram, la integrante del panel de Gran Hermano subió una historia con la foto de su sobrino y además dejó su cuenta.

