En un nuevo capítulo del late “Pero con Respeto“, el programa de conversaciones de Julio César Rodríguez, la invitada Francisca García Huidobro habló sobre su estado de salud, luego de sufrir en 2019, una insuficiencia renal severa.

En ese contexto, reveló que debe someterse a una cirugía, aunque de “menor complejidad”. Luego de estar un año y medio sin querer hacerse “ni un examen de orina”, ahora decidió hace un mes realizarse las indagaciones de rutina “que nos hacemos todas las mujeres y descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro“, explicó la presentadora chilena.

“Por suerte no es de ninguna gravedad. Pero si yo no me hubiese hecho ese examen, no lo sabría“, añadió con relación a la importancia de la prevención al afirmar que “nunca le había importado mucho su salud”.

En ese sentido, realizó un llamado de advertencia a todas las mujeres para que se hagan los exámenes de rutina, ya que así, pueden detectarse las enfermedades a tiempo.

“Me las voy a tener que cambiar (los implante) más que ponerme. Es una cirugía ambulatoria creo. Como yo ya tengo hecha la cicatriz es más simple. No es algo que me tengo que hacer mañana, no es urgente”, reveló la también actriz.

En ese momento, el comunicador brindó todo su apoyo a su expareja, quien señaló que “hay que escuchar al cuerpo” y que la fiebre siempre es un síntoma de algo que “puede ser más grave”.