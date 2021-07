Cinco personas heridas y dos perdieron la vida a causa de un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este domingo en la Región del Bío Bío.

Entre quienes fallecieron a causa de la emergencia se encuentra el cantante Claudio Valdés, más conocido como “El Gitano”, quien tenía 29 años.

Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el fatal accidente y personal de Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes en el lugar.

Diversos músicos como Américo, Zalo Reyes y Gonzalo Yáñez dedicaron especiales mensajes por la temprana partida del artista, quien saltó a la fama tras participar en el programa Talento Chileno, donde incluso llegó a la final.

A sus 18 años, el cantautor se presentó en la audición del espacio de talentos de Chilevisión, donde sorprendió con una pieza de música gitana dedicada a su madre.

En esa ocasión, el jurado estuvo integrado por el animador Antonio Vodanovic, el bailarín Rodrigo Díaz y la conductora de TV Francisca García-Huidobro, quienes quedaron sorprendidos con el talento del joven.

“Pese a no haber muchos cambios vocales en la canción, a mí me encantó”, dijo Díaz, luego se sumó García-Huidobro expresando que “creo que represento a la gente que está hoy día en el teatro, me gustó mucho también”.

Precisamente, la ex conductora de Primer Plano dedicó algunas palabras para Valdés tras enterarse del fallecimiento y lo calificó como “uno de los participantes más emblemáticos de Talento Chileno“.

“Me sumo a las condolencias y le envío a su familia, amigos y cercanos un abrazo grande y mucha fuerza en estos momentos tan tristes“, escribió la actriz junto a la sigla “Q.E.P.D. (Que en paz descanse)”.