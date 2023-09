“¿Te arrepientes?”: Fran fue increpada en vivo por fuerte comentario contra ex jugadora

Este lunes Francisca Maira se enfrentó a las preguntas del panel de Gran Hermano Chile, tras convertirse en la última eliminada del reality show con un 88,40% de los votos.

Una de las interrogantes más duras surgió de Francisca García-Huidobro, quien le enrostró a la joven de 23 años el origen de la molestia de Viviana Acevedo con ella.

Recordemos que Viviana, durante la prueba de El Congelado, impactó a Maira al reconocerle que estaba “decepcionada” de ella. Esto, debido a un comentario que realizó en diálogo con Lucas Crespo donde afirmó que la futbolista le daba “asco”.

encontré el video donde fran dice que le da asco vivi y es 0 su gusto 😶#GranHermanoChile #granhermanoChv pic.twitter.com/xyB4pBAhLu — ✿ bari (@bin_nhe) August 7, 2023

Esta situación fue expuesta por la ex conductora de Primer Plano, indicando que “una de las cosas que le jugaron en contra a Francisca y le pasa a todos los jugadores del reality, que dicen ‘yo nunca he hablado mal, nunca he dicho esto’ y después sí lo han dicho”.

“Atrás mío (en el público) está Vivi, con quien hubo un coqueteo, un acercamiento, y ella se fue muy desilusionada porque escuchó y vio comentarios tuyos sobre ella que no le gustaron. ¿Tú te haces cargo de las cosas que dijiste y que a otros les pudo haber dolido?“, emplazó la actriz.

Ante esto, la ex participante sostuvo que “el día que ella entró para El Congelado yo me quedé plop, porque obviamente no me esperaba eso. Después hice un mea culpa y dije ‘chuta, debo haber dicho algo que le molestó'”.

Fue en ese contexto que García-Huidobro interrumpió a la joven y le recordó: “Dijiste que te daba asco”. Luego, con una mirada de asombro, la ex jugadora afirmó “¿asco? bueno, no me acuerdo y quizás sí lo dije”.

“Nunca fue con esa intención, en el encierro pasan cosas y uno dice cosas que de repente no piensa”, explicó Maira, a lo que la panelista le preguntó “¿te arrepientes de eso?” y la joven respondió que “sí”.

Viviana a Fran: “Tenemos una conversación pendiente”

Viviana, quien se encontraba en medio del público, respondió a las declaraciones de la reciente eliminada y aseguró que “tenemos una conversación pendiente, pero apenas salí de El Congelado sí me sentí mal, aunque tal vez tú no me creas”.

“Acá afuera siempre dije que la amistad prevalece por sobre todas las cosas, dije que no eras mala persona solamente hay cosas que conversar y ya está”, agregó.

En esa línea, la profesora de Educación Física declaró que “hay cosas que vi que sí me hicieron un poco de ruido, pero son conversables y yo voy a seguir queriéndote. Si quieres seguir siendo amiga, yo feliz”.

Luego, Fran respondió que “en el encierro pasan cosas, nunca quise ofenderte, te pido disculpas si fue así. Vamos a conversar después, pero me quedé pensando y me sentí súper mal porque la Vivi fue una de las mujeres más cercanas”.

La respuesta de Fran por dichos contra Vivi:

