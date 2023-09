Fran en picada contra Coni e Ignacia Michelson: “Supérame, ¿tanto te importo?”

Francisca Maira disparó con todo contra Constanza, Pincoya e Ignacia Michelson, tras su salida de Gran Hermano Chile. En entrevista con CHV Noticias, la influencer habló sobre su paso por el reality y dedicó duras palabras a sus rivales en el encierro.

“Soy una ganadora, está como para subirlo a mi perfil, buenísimo, me encantó”, dijo Fran al explicar que desea ver como espectadora el duro cruce entre ella y la bailarina.

¿Qué dijo Fran del conflicto con Constanza?

La ahora ex jugadora mencionó haberse sentido arrepentida por la pelea con Pincoya, aún cuando aseguró que ella no la había provocado. Sin embargo, de lo que no está nada arrepentida es de haberse peleado con Constanza.

“Me arrepiento de no haber echo quizás más cosas”, agregó la ex miembro de la casa de Gran Hermano.

¿Y qué paso con Michelson?

Pero no solo se refirió a Capelli, en la oportunidad también le lanzó dardos a Ignacia Michelson y ella arremetió: “A ver hagámosle una entrevista a la gente...en ¿qué nos parecemos? Porque de partida mi poto es natural y ella está toda operada”.

“Nacha, supérame, ¿tanto te importo?, yo ni siquiera he hablado de ti, porque no me interesas”, agregó.

Finalmente, la eliminada jugadora de Gran Hermano apuntó que es “persona envidiosa” y concluyó que “yo se temas de ella demasiados delicados y si yo hablara básicamente le cag…la carrera”.

“Vamos, a ver… si sigue hablando, a ver si hablo yo también”, finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHV Noticias (@chvnoticias)

Síguenos en