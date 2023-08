¿Separación en curso? Fran interpeló a sus amigos por especulaciones y dijo “no tener bando” en Gran Hermano

Tras diveras especulaciones sostenidas por algunos de sus compañeros en torno a una supuesta “traición”, Francisca Maira entró a la habitación para afrontar los rumores y aclarar su situación adentro de la casa.

“Yo quería hablar algo con ustedes, porque me he sentido un poco incómoda desde que Lucas hace un par de semanas se acercó a decirme que algunos de ustedes creían que yo tenía una estrategia de juego. (…) Me gustaría saber que si alguno ustedes piensa algo de mí lo podamos aclarar”, expresó al ingresar a la pieza.

En ella, cuando estaban presentes Hans Valdés, Rubén Gutiérrez, Lucas Crespo, Skarleth Labra, Jorge Aldoney y Alessia Traverso, la jugadora agregó que “no pongo en dudas mis hueás” y dio la palabra a sus amigos, para que entregaran su posición al respecto.

Si bien solo Labra respondió al asegurar que el tema lo dio por finalizado, Maira replicó diciendo que “me ha pasado que entro a la pieza y están todos callados“, instanto nuevamente a que manifestaran su sentir.

Con el correr de los minutos y, ante la negativa de los jugadores a hablar, Hans pidió la palabra e interpeló a la jugadora. “Te acuerdas cuando yo te dije que veía que estabas jugando a dos bandos y que tenías dos equipos. Tu sabes que las tallas son con palos. Que nos estabas dejando solos, no compartías con nosotros. Entonces a qué va eso”, expresó.

Fran Maira: “No es que esté a dos bandos”

“Desde que llegó Rai he conectado mucho con él y se junta mucho con Pincoya y Coni. De hecho conversé que quería acercarme a la Coni porque encontraba penca que toda la casa estuviera en contra de ella“, contestó Fran.

“No es que esté a dos bandos. Para mí no es como un grupo o el otro, siento que si uno puede conectar con personas de la casa, nunca me sentí como una persona que se defina con un grupo, pero no por eso voy a traicionar a los míos. Pero eso no me hace tener un bando“, concluyó en la habitación.

