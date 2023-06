“Nosotras fuimos hue…”: Francisca y Jennifer se sinceraron por fallida compra en supermercado

Continúan las repercusiones en Gran Hermano Chile por la fallida compra en el supermercado por parte de Francisca Maira y Jennifer Galvarini, lo que generó más de alguna discusión.

Ambas habitantes de la casa-estudio se olvidaron de varios productos esenciales, provocando malestar en algunos jugadores que terminaron por nominarlas para ser eliminadas.

A varios días de este inesperado conflicto, las participantes tuvieron una sincera conversación en la que hicieron una nueva reflexión, aunque también aclararon varios puntos.

“A todos les va a pasar lo mismo”

En ese escenario, Jeniffer y Fran conversaron en la cocina, donde la oriunda de Ancud, Chiloé, afirmó que “a lo mejor yo no tengo hambre. Porque yo me mentalizo en no tener hambre y me doy cuenta que tengo mucha fuerza mental que ni cachaba, porque en mi casa como todo el día. O será la adrenalina”.

De hecho, Jeni reveló que hasta se jugaría su permanencia en la casa para revertir esta situación. “Te lo digo de verdad. Si la puerta estuviera abierta, no dudaría. Pesco esa bolsa de basura, le sacó todo y se lo dejo a estos hue…, alisto mi maleta y me mando a cambiar”, dijo.

En tanto, Maira reconoció que “lo que más me da risa es que a todos les va a pasar lo mismo”, agregando que cree que “no es tan terrible”, todo lo ocurrido.

“Estamos comiendo todos los días un plato y ni uno sabía tampoco. Mira, nosotros fuimos hue… porque nos arriesgamos. Ni siquiera sabíamos. Yo no me siento mal por lo del supermercado, a pesar de todo”, reveló.