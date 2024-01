Fran Maira acorraló a Mario Velasco en Pasapalabra y reveló frustrada cita: “Me dejó el visto”

Francisca Maira, ex jugadora de Gran Hermano Chile, puso en aprietos a Mario Velasco en el tercer capítulo del regreso de Pasapalabra.

La influencer estuvo invitada al reciente capítulo del programa de concursos de Chilevisión, donde reveló una frustrada cita con el comunicador.

“¿Tú trabajaste en el canal de Mario (Zona Latina)?”, preguntó Julián Elfenbein, a lo que Maira respondió: “Sí, nos conocíamos de pasillo”.

“Una vez le dije ‘¿vamos a comer?’ y me dejó el visto, pero todo bien”, recordó la ex participante del reality show. Ante esto, Velasco afirmó “no me acuerdo, ¿verdad? Parece que tú te sentiste mal”.

Maira cerró el momento indicando que “la Estefi me ganó”, haciendo alusión al affaire entre Mario Velasco y la ex concursante de Gran Hermano, Estefanía Galeota.

Mario Velasco recordó “aventura” con Estefi

En el mismo programa de concursos que volvió a las pantallas de Chilevisión el 1 de enero, Mario Velasco indicó que su participante favorita del reality de Chilevisión fue justamente Estefanía, lo que desató una serie de bromas por parte del resto de los invitados.

“Tú viajaste con la Estefi a alguna parte. Pero no lo digo yo, lo dijo Instagram”, encaró Diana Bolocco. Sin embargo, Mario sostuvo que “nos encontramos en Holbox (México)”.

Esto último generó dudas en Bolocco, quien comentó que “¡se encontraron en Holbox! O sea, ¿es una isla desierta en la mitad de México y se encontraron?”. Finalmente, el ex Yingo remató con la frase “cuando toca, toca”.

Revisa el momento acá:



Síguenos en