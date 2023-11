Fran Maira se llenó de críticas tras curioso consejo que compartió en redes: “No te sabiai’ esta”

La exjugadora de Gran Hermano Chile, Francisca Maira, desordenó las redes sociales luego de subir un polémico video en el que se le puede ver promocionando una marca de ropa deportiva.

Aunque no fue el vestuario el problema, sino lo que ella aconsejó para tener mejores resultados con la prenda, según su punto de vista. El malestar se dejó ver inmediatamente en los comentarios de los seguidores.

El consejo de Fran Maira

“¡Te apuesto que no te sabiai’ esta, beeeeeeh!”, fue lo que escribió la exjugadora de la casa más famosa del mundo en la publicación de Instagram. Aunque fue en el video como tal donde compartió su polémica recomendación.

¿Qué quería conseguir? según comentó, el truco servía para obtener unos glúteos más marcados al usar la ropa de una forma diferente: “Toda la vida has usado mal las patas y te ha pasado como que el cul… se te ve plano”, señaló a los usuarios de Instagram.

Y para corregir dicho ‘problema’, la influencer tenía un truco: “El primer paso es agacharse” , dijo para luego mostrarse recogiendo su ropa para dejarla visiblemente más ajustada.

“En resumen… métete toda la tela en la ra…”, es la frase que lanzó Fran Maira y que terminó por molestar a algunas personas, a tal punto que incluso aseguraron que no volverían a comprar dicha marca.

Las críticas redes sociales

“¡Antes amaba esta marca! Pero desde hoy no compro más. No puedo creer que su referencia sea esta clase de persona con valores tan bajos y nefastos“, indicó uno de los usuarios tras ver el video.

Aunque no fue la única queja: “Qué video más rasca y ordinario” y “Jamás me ha pasado, ¡qué atroz! Sorry but not sorry. Haga más squats” le escribió una seguidora, entre muchos más.

