Fran Maira le dio portazo a amistad con Vivi de Gran Hermano

Francisca Maira estuvo en el panel de Gran Hermano Chile durante La Fiesta y lanzó algunos comentarios que desataron la polémica fuera de la casa-estudio. Y es que hay temas que siguen pendientes entre los jugadores y sobre todo con Viviana Acevedo.

Resulta que la influencer señaló que estaba decepcionada de Vivi, principalmente, porque ella no habría sido la persona que esperaba fuera del encierro. Incluso, destacó que no pudieron tener una conversación para resolver sus problemas.

Y diferente a lo que se esperaba, la “chica oveja” indicó que no fue por su negativa, sino que una falta de iniciativa por ambas partes. También mencionó que Vivi habría tenido actitudes que no se correspondían a lo que aclararon en su momento en la casa, principalmente sobre sus acercamientos “románticos”.

¿Qué dijo Fran Maira?

“Yo pensaba que ella iba a ser una amiga real aquí afuera y no lo fue”, indicó Fran Maira sobre la situación que se presentó para ambas una vez que ella se encontró fuera de la casa.

Y es que luego Vivi entró nuevamente por el repechaje. Pero mientras ella estuvo fuera, sí quiso conversar con Fran y planteó la idea de solucionar sus temas pendientes. Aunque, esto no sucedió.

“Creo que fue mutuo, las dos intentamos hablar, sólo que no se dio el espacio. Pero carreteamos una vez, de hecho en la casa de Lucas, muy buena onda”, agregó.

Y aunque en dicha instancia se podrían haber conversado las cosas, no sucedió e incluso todo empeoró: “Hubo actitudes que no me gustaron cuando habíamos dejado las cosas claras”, aseguró.

Ahora la exchica reality aclaró que planea decirle lo que piensa a Vivi cuando salga, pero que ya no podrían tener una amistad como antes ella esperaba.

