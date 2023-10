Fran sinceró por primera vez los motivos de su distanciamiento con Estefanía: “Fue súper mala onda”

Entró como una de las favoritas del repechaje y, ahora, se ha convertido en una de las jugadoras más cuestionadas en redes sociales. Estefanía Galeota regresó con todo a Gran Hermano y, entre otras cosas, lo hizo distanciada de Francisca Maira. ¿Por qué? Esta última fue quien entregó inéditos detalles mientras conversaba con Alessia: “Me dijo ‘cuando saliste no me dijiste nada”. En ese sentido, Maira aseguró que Galeota se sintió porque la dejó de seguir en Instagram y porque no la buscó una vez que salió del encierro. Sin embargo, eso fue solo el inicio del “pelambre”, pues hubo varios otros episodios que reveló la joven de 23 años.“Fue súper mala onda, no fue buena onda”, acusó.