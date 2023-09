“Un shock de realidad”: Fran Maira se desveló con su familia revisando en redes su paso por Gran Hermano

“No fue un carrete, sino que salimos del canal pasadas las 2 de la mañana y nos fuimos a copuchar a mi departamento hasta las 6 de la mañana“, fue como Francisca Maira pasó la primera noche con su familia luego de estar en el encierro de Gran Hermano Chile.

Y es que sin duda, pese a que regaló un sinnúmero de momentos en la casa-estudio, ella extrañaba mucho a sus seres queridos. Y también tenía harto con lo que ponerse al día, por lo que no perdió el tiempo: “No dormí nada“, indicó.

El impacto de las redes

“Me contaron la mayoría de las cosas que pasaron y quise agarrar mi teléfono y ponerme a leer altiro lo que dicen de mi“, señaló Fran a LUN sobre lo mucho que se compartió sobre ella en redes sociales.

Y a pesar de que recibió más de un comentario negativo, como fue el caso de varios jugadores, se quedó con lo bueno: “Obviamente, el hate no me interesa y realmente siento que he recibido puro amor“.

“Nos pusimos a revisar mi Instagram viendo todo. Fue una conversación bien larga, un shock de realidad“, agregó.

Pero Fran es una mujer fuerte y sin duda que supo mantenerse firme, incluso luego de ver el escenario fuera del programa: “Nunca me sentí una villana, para mí yo era la mina que le daba humor a la casa y lo di todo. Me di besos con todos”, cerró con unas risas.

