¿Solo rumores? Fran Maira lanza discreta “indirecta” sobre su amistad con Guarén

Francisca Maira entregó una discreta “indirecta” para responder a los rumores del quiebre de su amistad con Guarén.

Cabe recordar que Fran Maira y Guarén decían ser mejores amigas desde hace años, sin embargo, luego de que ambas salieron de sus respectivos encierros no han tenido muchas interacciones, de ahí surgen los rumores de que terminaron su amistad.

“Ella está en otra”

En una conversación con Página 7, la ex Gran Hermano respondió a los rumores respecto a su amistad y fue consultada sobre si conoce a la nueva pareja de la influencer, Nicolás Solabarrieta.

“Sí, he compartido con él un par de veces, pero ella es mi mejor amiga, mi amiga -perdón- hace varios años, ella está en otra y yo también”, respondió la creadora de contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Página 7 (@pagina7chile)

Una respuesta que generó dudas en redes sociales respecto de una posible indirecta hacia Guarén, debido a la extraña aclaración de que no son mejores amigas.

Por otro lado, aclaró que el distanciamiento se debe a que ambas estarían “en otra” y a que su amiga “está enamorada”.

Origen de los rumores del quiebre de la amistad

Todo comenzó cuando la ex Tierra Brava fue captada en el cumpleaños de Cony Capelli, con quién Fran Maira mantuvo grandes conflictos durante el encierro.

Más tarde, al ser consultada por su amiga, Maira se refirió irónicamente al distanciamiento en sus Instagram stories: “No me van a ver nunca más con La Guarén, porque me cambió por su nuevo grupo de amigos, así que nada que hacer… chu… Si estás viendo esto espero que seas muy feliz con tu gente nueva”.

Ante esto surgieron las dudas sobre su distanciamiento, que luego fueron aclarados por su amiga, quien afirmó que solo eran rumores y que siguen siendo amigas.

Síguenos en