Fran Maira encaró con todo tras funa por “divismo”: “No soy muy de responder, pero…”

Francisca Maira llamó la atención en redes sociales luego de que, a través de sus historias de Instagram, saliera a aclarar la “funa” en la que fue acusada de “divismo” por una periodista.

Las críticas surgieron ante una supuesta conducta en un evento, donde la ex jugadora de Gran Hermano Chile se habría saltado la fila del baño, entrando sin respetar a quienes esperaban fuera. Sin embargo, la influencer ahora salió a desmentirlo.

La ex chica reality incluso mostró la captura de pantalla de una conversación con Delfina Bascuñán, la periodista y panelista del podcast Gran Espía tras la funa y que reconoció haberse “picado” y le pidió perdón.

¿Cuál fue la respuesta de Fran Maira?

“No soy muy de responder cosas falsas, pero hay una mina que con cue… he visto tres veces en la vida, que inventó que me creo diva. Eso es una acusación completamente falsa”, comentó en su aclaración.

“La gente que me conoce sabe que jamás haría algo así, amo a mi rebaño y no sé cuál es la necesidad de ensuciar la imagen de alguien”, agregó.

“Ella dice que yo tenía que ir a su podcast y casi que idolatrarla, porque ella habló bien de mí, cosa que es mentira. Ella no habló bien de mí y se tiró comentarios maleteros. Por esa razón la dejé de seguir y por eso no iría a su podcast”, cerró.

Revisa la historia de Instagram:

Síguenos en