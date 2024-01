Fran Maira sorprendió al anunciar lanzamiento de carrera musical: “Me siento muy show woman”

Francisca Maira, ex jugadora de Gran Hermano Chile, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su carrera musical en medio de los preparativos para el concurso Miss Universo Chile.

La joven de 23 años estuvo invitada al programa online UnDía+, conducido por Karol Lucero, donde entregó detalles de su próximo salto al género urbano.

“Lo vamos a dejar en el misterio, pero sólo voy a decir que lo mismo de Miss Universo: Quiero representar a muchas mujeres que sienten o pasan por cosas que voy a cantar. No les puedo adelantar tanto, pero va a quedar la cag…”, señaló.

Respecto al contenido de las letras, Maira adelantó abordará distintas temáticas relacionadas a la mujer: “Creo que la mujer pasa por todas (…) Quiero representar esos mensajes a través de mi música“.

Fran Maira y su vínculo con la música

En el mismo espacio, la ex participante del reality de Chilevisión aclaró que “no es que anoche desperté con las ganas de cantar” y que su vínculo con la música viene desde muy pequeña.

“Cuando chica cantaba, pero me hicieron bullying porque cantaba muy fuerte y en el colegio me agarraban para el chuleteo y por eso lo dejé de hacer”, señaló.

En ese sentido, aseguró que “me siento muy show woman, puedo hacer de todo. Me puedo sentar contigo muy profesionalmente en una oficina a hablar de negocios; como también puedo cantar, hablar de juguetes sexuales o hasta animarte un show”.

Nuevos proyectos en Fran Maira

La joven también se refirió a su camino como comunicadora y confesó que “cuando salí del reality tenía un poquito la expectativa de entrar a la televisión, pero para ser honesta me di cuenta que no me gusta tanto el medio, lo encontré un poco tóxico“.

“No quiero dar tanto detalle, porque la farándula me tiene un poco cansada, inventan cualquier cosa (…) No diré nombres, pero gente que tenía como referente las encontré… tienes que andar casi como pidiendo permiso. No estoy ni ahí”, agregó.

Maira reveló que surgió una oportunidad como animadora para un programa del canal La Red. “Hicimos el piloto y todo, pero aún no me confirman el programa en sí, está como en stand by”, dijo.

“Dije ‘¿qué puedo hacer para seguir creciendo?’. Tengo 23 años y es ahora el momento para hacer todo. Entonces, pensé en la música”, agregó después.

Consultada sobre las eventuales críticas por iniciar una carrera en la música, reconoció que “la gente va a decir ‘oye esta h… canta pésimo’. Bueno, ¿qué pierdo con intentarlo?“.

Finalmente, adelantó que su primera canción estaría disponible “antes de marzo”, no descartó colaboraciones y aseguró que será “full perreo”.

