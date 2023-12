Fran Maira arremete contra Lucas Crespo: “No le dio…”

Fran Maira arremetió con todo en contra de Lucas Crespo y reveló en su cuenta de Instagram las verdaderas razones del distanciamiento de la pareja, durante la tarde de este viernes.

La ex jugadora de Gran Hermano realizó una transmisión en vivo en donde además aprovechó la instancia para referirse a otros de sus compañeros de encierro.

¿Qué dijo Fran Maira?

Maira se encuentra de vacaciones en la ciudad de Florianópolis, Brasil, donde evidenció la cantidad de seguidores que tiene en dicho país, los que constantemente se han acercado a interactuar con ella tras su paso por Gran Hermano Chile.

“Lucas nunca me gustó, siempre fue parte de todo un plan”, señaló la modelo en primera instancia, quien además agregó: “En verdad no voy a hablar de él, me vale pi…, es un hue… que no me interesa, no me sirve en mi vida, es un hue… penca”, sentenció.

Acto seguido reveló la verdad tras el distanciamiento: “Yo le quería mucho, no lo voy a negar, fue súper importante para mí en el reality, pero el hue… fue un saco hue… porque se alejó de mí porque sí, nunca me supo decir, nunca tuvo comunicación conmigo, no fue maduro”.

La influencer tuvo duras palabras para quien fue su compañero sentimental dentro del encierro: “En verdad lo digo porque no estoy ni ahí, yo digo las cosas como son y se lo hubiera dicho en su cara, pero como no fue ni a la premiación de Gran Hermano, ni a la final, no le dio las hue… para nada”, criticó.

Aunque Fran Maira ya había criticado el actuar de Lucas en ocasiones previas, hizo un análisis de la situación y concluyó: “No le tengo mala, le deseo lo mejor, pero en realidad, no tiene mis mismos valores, mis mismos códigos y por eso no es una persona que me interese tener en mi vida, de hecho, ya se me había olvidado hasta su nombre”.

Revisa la publicación de Instagram:

