Fran Maira sacó ronchas al especular que podría regresar a Gran Hermano: “Voy a llegar y dejar la ca…”

Ya han pasado varias semanas desde la eliminación de Francisca Maira de Gran Hermano Chile, pero ahora el proceso de repechaje que se vivirá esta semana, abre una puerta para que posiblemente pueda regresar al reality.

Fue en ese contexto que la influencer realizó una transmisión en vivo donde se mostró muy segura respecto de este retorno. Una situación que no pasó desapercibida y causó la molestia de los fans del Team Lulo.

Según comentó en Instagram, “yo le voy a hacer la fulminante a alguien, pero no les voy a contar para que sea sorpresa”, asegurando que esa sería la primera medida que adoptaría al interior de la casa.

“Pronto podrán verme en la tele nuevamente. Voy a entrar terrible pe…, como debería haber entrado, pero me contuve porque no sabía“, continuó.

Aunque no solo eso, ya que la ex jugadora sostuvo además que “ahora voy a llegar a dejar la ca… y me voy a ir, no me interesa ganar. Me interesa pararle los carros a las minas egocéntricas, poco humildes, que se creen la ra…”, sentenció.

Cabe señalar que, de lo que se sabe del repechaje, serán los propios jugadores quienes tendrán que elegir a un ex participante. Esto sería mediante el sistema de votos ya conocido, considerando además que esta semana no habrá placa de nominación.

Realmente esta wna esta caga de la cabeza y aparte ella jura que va a entrar JAJA 🤡 #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/84xz0HLzvv — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) September 20, 2023

