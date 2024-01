Fran Maira arremetió contra Seba Ramírez: “Tiene casi 40 años y es un pobre hue…”

Primero fue Francisca Maira, luego Jorge Aldoney y ahora nuevamente Fran. Los ex compañeros de Sebastián Ramírez en Gran Hermano han manifestado públicamente su molestia por una deuda económica que mantiene el polémico jugador.

Todo se originó luego de un millonario premio que ganó en el reality el oriundo de Melipilla y que prometió repartir entre sus compañeros, situación que hasta hoy no ha sucedido.

Fran Maira se lanza nuevamente contra Seba Ramírez

“Él vive en su mundo y creo que no va a pagar nunca esa plata. Si bien por lo menos lo ensuciamos y es él quien queda mal frente a todo el mundo, no sé si ganaremos algo más que eso”, partió declarando la influencer en conversación con Fotech.

“Lo que yo siento es que el dinero ya lo perdimos, voy a seguir presionando en lo que más se pueda para recuperarlo, pero fue un acuerdo de palabra y si es que él no lo cumple, su palabra no vale nada”.

Maira también afirmó que no le sorprende la actitud de Ramírez, quien subió un video a redes sociales burlándose de su primera queja: “No me sorprende, tiene casi 40 años y es un pobre hue… No tiene ni un brillo, no ha conseguido nada, no ha logrado nada en su vida, qué vas a esperar de un tipo así que más encima, está funado por motivos que ya todos saben cuáles son”.

Además, agregó que el tema del acuerdo por repartir el millonario monto fue algo conversado, súper serio, ya que habían cámaras y Ramírez dio su palabra de que iba a entregar a cada jugador un millón de pesos.

“Cuando yo salí del reality, le escribí en buena onda como ‘oye, cuando puedas transferir lo de Gran Hermano…’, pero él altiro se fue en una parada de ‘no les voy a pagar, porque todos ustedes valen pic… y nunca estuvieron conmigo’. Fue penca y demuestra que el hue… es un personaje falso“, manifestó Maira.

Síguenos en