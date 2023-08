Fran lanzó sorprendente teoría sobre finalistas tras eliminación de Lucas: “No me he equivocado”

Impacto causó en la mayoría de los participantes la eliminación de Lucas, quien dejó la casa estudio de Gran Hermano Chile con el 88,59% de los votos. Tras su salida, Fran conversó con Alessia y le comentó su teoría sobre quien cree que podría ganar el reality. “Yo ya dije, Mónica, Rubén y Hans ganan esta hueá’ (sic). Así va a ser y hasta el momento no me he equivocado”, aseguró la rubia.