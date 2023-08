“Estamos hablando de un quiebre”: Fran levanta rumores de deslealtad tras acercarse a Coni y Pincoya

Las cosas como son. En Gran Hermano Chile se pueden identificar al menos dos grupos que algunas semanas atrás estaban muy divididos, pero que, poco a poco, han ido teniendo acercamientos que dan promesas de una posible reconciliación.

El primer grupo es la denominada familia Lulo que, tras la eliminación de Francisco y el alejamiento de otros jugadores, finalmente quedó compuesta por Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya. ¿Raimundo se puede considerar como uno más de ellos?

Mientras que el segundo, según estiman en redes sociales, estaría liderado por Fran Maira, acompañada principalmente por Alessia, Skarleth y Lucas. Antes también estaba Viviana como férrea integrante de este equipo, sin embargo, fue la última eliminada del reality.

Cabe mencionar que Coni y Pincoya han estado en repetidas ocasiones en placa de nominación, siendo salvadas constantemente por el público. Por tanto, no es difícil para los concursantes darse cuenta que ambas son competidoras muy queridas y fuertes.

Rubén desconfía de Fran

Todo lo anterior sirve para comprender un poco más la serie de rumores que ahora rondan a Fran, quien se ha ido acercando poco a poco a la familia Lulo, limando asperezas con Coni, reafirmando su cariño por Pincoya y coqueteando cada vez más con Rai.

Esto llevó a que Rubén comenzara su cosecha; primero habló con Skarleth y levantó suspicacias sobre una posible deslealtad de Fran, asegurando que “yo le dije ayer, antes de acostarme, que me había decepcionado“.

Luego hizo lo mismo con Jorge y Hans, asegurando que “la que se va a cambiar (de pieza) va a ser la Fran. La Fran entró a jugar (…) está empezando a jugar”. Esto llevó a que Hans concluyera que “estamos hablando de un quiebre de mujeres”.

“Las cosas de frente”, respondió Fran

Como si fuese poco, Rubén terminó comentando esto con Lucas. Aunque claro, no contaba con que éste le contara absolutamente todo a su compañera, quien reaccionó un tanto molesta por estos “pelambres”.

“Estoy tan acostumbrada a que me vean la cara, a que la gente se acerque por interés o me pelen. Pero a mí, las hue… de frente. Si alguien en esta pieza cree que soy mari…, que se acerque y me pregunte“, dijo la influencer.

Finalmente, Alessia y Rubén también sostuvieron una conversación sobre el tema, pese a que la cantante decidió restarse de estas especulaciones.

Mira todo esto a continuación:

Síguenos en