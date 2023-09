Fran en shock con arremetida de Ignacia Michelson en Gran Hermano: “No me arrodillé a ella”

El ingreso de Ignacia Michelson revolucionó a la casa de Gran Hermano Chile. Su fuerte personalidad impactó a varios jugadores, entre ellas a Francisca Maira, a quien evitó saludar cuando todos estaban dándole la bienvenida. Luego se enfrascaron a una intensa conversación, donde nombraron a terceras personas que no se encuentran dentro del programa. Este hecho fue comentado por Maira en diálogo con Alessia Traverso: “Le dije que no sacáramos nombres de afuera, porque nada que ver. Nunca he hablado de la persona que dijo. Después le pregunté ‘¿a qué te referí con chupar las h…?’. No me arrodillé a ella, le tiré flores ese día porque no me cae mal“.