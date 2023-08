“Lo hago en la cara de Lucas”: La aclaración sin filtro de Fran por su comentado “triángulo amoroso” en la casa

Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo”, dejó un duro comentario contra Francisca Maira tras ser eliminado de Gran Hermano Chile. Al momento de anunciar su voto de legado, el camionero aprovechó la oportunidad para emplazar a Fran por andar “picoteando” al mismo tiempo con algunos integrantes del reality show como Lucas y Viviana. “¡¿Qué se mete, hue…?! No hay nada que no se sepa, todo el mundo sabe esa hue…, si yo lo hago en la cara de Lucas. La Vivi es mi amiga primero que nada, siempre me doy piquitos con mis amigas. A ella me la comí, pero hace rato que no pasa y no va a pasar tampoco (…) Yo nunca he sido pareja de nadie acá“, respondió Maira.