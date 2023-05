Fran Undurraga se sincera tras fallida cirugía en su nariz: “Me da vergüenza y salgo a la calle con mascarilla”

Fue a mediados de febrero cuando la modelo Fran Undurraga compartió un preocupante diagnóstico tras someterse a una operación en su nariz. Según dijo en sus redes en ese instante, había descubierto que le habían inyectado metacrilato sin que ella supiera, un plástico no indicado para el cuerpo.

Explicó que este elemento “además de migrar a otras partes del cuerpo, te puede generar necrosis, infecciones, deformidades, así que por favor, cuídense”.

Por lo mismo, la influencer acudió a Colombia para realizarse otra cirugía con un experto. Sin embargo, los resultados de esta nueva intervención acarrearon otros problemas, por lo que deberá regresar al quirófano.

Lo peor de dicha experiencia no solo fue este desenlace, sino que mientras estaba allá, se enteró de la muerte de su padre, ocurrida el 23 de febrero pasado.

“Lo de mi papá me pilló Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir los 15 días correspondientes de reposo, así que no podía viajar a verlo. No pude despedirlo, sólo enterrarlo en Chile. Él falleció en Uruguay y pude llevarme sus cenizas”, contó en LUN.

“A veces me da vergüenza”

Respecto de su operación, Undurraga enfatizó en lo siguiente: “Quiero aclarar que la nariz no me la arreglé por vanidad. Todo partió porque quería que me arreglaran el tabique, porque lo tenía pésimo, respiraba mal y tenía una bola en la punta que me tenía muy preocupada porque se inflamaba, y ahora quedé respirando peor”.

Sobre el resultado, expuso que “no fue para nada el que yo quería”, confesando que se arrepiente del procedimiento.

“Siento que me cambió la cara, me siento otra persona, a veces me da vergüenza y salgo a la calle con mascarilla. Voy a tener que volverla a operar para arreglar los problemas que quedaron estructurales y de respiración”, reveló.

“Lo era todo para mí”

A esto se sumó, tal como se mencionó, la triste muerte de su padre.

Ambos hechos que la han llevado a estar “mal, como nunca había estado en mi vida. Con una sensación que va más lejos de la tristeza. Es una sensación tremenda de vacío”.

“A veces tengo días buenos, otros no tan bueno, a veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá. Mi papá era el ser que más amaba en el mundo, lo era todo para mí. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo”, expresó.

“Teníamos una unión más allá de padre e hija, sino que una unión de almas. Por eso creo que parte de mi alma se fue con él“, sentenció la modelo.