Fran Undurraga confiesa que vive duro momento por depresión: “Pensaba que tenía todo, pero estaba sola”

La relacionadora pública e influencer nacional, Fran Undurraga, realizó una importante confesión sobre su salud mental, admitiendo que está enfrentando un abatimiento profundo este año.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex chica reality dio a conocer los motivos por los que cayó en este estado, entre los que está el querer ser madre y las complicaciones que tuvo su padre en 2021.

“Quiero ser mamá. Ya tengo 35 años y voy para los 36, entonces quise congelar óvulos. Fue un proceso duro porque estuve sola en ello. Una siempre quiere que tu pareja o que alguien te acompañe, pero yo lo viví sola. Para más remate, después de haberme pinchado las hormonas y haberme pagado todo, el proceso no resultó. Eso me bajoneó mucho”, contó.

“Estuve con una depresión bien fuerte”

La modelo reveló que “estuve con una depresión bien fuerte”, por lo que tuvo que tomar diversos medicamentos para tratarse. “Estuve con antidepresivos, ansiolíticos. Mucha gente está así después de la pandemia”, dijo.

Undurraga aseguró que esto se pudo haber dado “por todas las cosas que me pasaron. Una a veces se cansa de ser la mujer fuerte, de cargar todo sobre tu espalda. Y en el momento en que necesitas ayuda te das cuenta que estás sola, que cada persona tiene sus problemas y no quieres molestar”.

“Con la única que hablaba mis cosas era con la psicóloga. Pensaba que tenía todo, pero estaba sola (…) A mediados de septiembre empecé a salir del pozo. Todavía estoy ahí, no salgo totalmente. Es un proceso. Había días en que no me levantaba de la cama. Podía pasar cuatro días así”, agregó.

En ese contexto, la influencer no ocultó en que por momentos sintió que “no tenía fuerzas para seguir la vida. Esa era la verdad, pero gracias a Dios tengo buenos amigos y ellos me ayudaron”.

“Un día me dije: ‘tengo todo para vivir, no puedo echarme a morir de esta manera’ y ahí empecé a hacer cosas básicas. El solo hecho de hacerlas era un logro. Por ejemplo, salir de mi casa e ir al gimnasio (…) Estoy en proceso de cortar relaciones tóxicas, de pareja, amigos o incluso familia. También estoy en un proceso de ser menos dura conmigo misma”, añadió.

Actualmente, Undurraga se encuentra en México para intentar salir de lo que ella misma denominó como “un pozo”, recalcando que se tiene fe para lograrlo. “Seguramente todo esto me convertirá en una mujer más fuerte”, concluyó.