Fran Undurraga respondió a críticas por vender contenido erótico: “Soy filántropa”

Durante la tarde de este jueves, Francisca Undurraga utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes la critican por vender contenido erótico y además hizo un llamado a detener los juicios de valor en contra de otras personas.

La ex chica reality ya se había enfrentado en otras ocasiones a los comentarios de los internautas durante 2023, cuando reveló que pretendía radicarse en el extranjero debido a la mentalidad de la sociedad en Chile, que le impedía incluso, encontrar pareja.

Fran Undurraga respondió a las críticas

Undurraga subió una fotografía de ella en la playa a su perfil de Instagram y en la descripción señaló: “¡Dios, qué manera de juzgar! No me avergüenzo de vender contenido online, no le hago mal a nadie, no soy mala persona”.

En esa misma línea, agregó: “Estoy aburrida de escuchar comentarios como ‘tonta’, ‘sólo sirves para eso’, etcétera ¡Puros prejuicios! Ustedes ven solo el 5% de un ser que es complementario”.

Por otra parte, la influencer detalló: “Además de tener mi contenido, estoy estudiando constantemente, tengo una carrera, cursos, soy filántropa, poeta, a veces, lectora empedernida, sibarita, estudiosa de varios temas y no porque haga fotos significa que ese 5% es el todo de una persona”.

Asimismo, añadió: “¡Dejemos de ser doble moral! Si te sientes bien con tu cuerpo y quieres, muestra tu sensualidad (si te hace feliz) y recuerda: No permitas que eso te quite el 95% restante, eres el 100% para quien realmente se da el gusto de conocerte”.

El mensaje de Undurraga generó fuertes críticas por parte de los internautas, por lo que la modelo concluyó: “A mí ya no me afecta, pero hay gente que suicida por este tipo de comentarios y si puedo, aunque sea hacer visible el odio en las redes sociales, los prejuicios, etcétera, me basta”.

