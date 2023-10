Francesca Cigna recordó experiencia con médico que operó a fallecida modelo Silvina Luna: “Fui ingenua”

En el último capítulo de Podemos Hablar (PH), Francesca Cigna, también conocida como “Blanquita Nieves”, habló de su experiencia al ser operada por el médico argentino Aníbal Lotocki, quien recientemente se entregó a la justicia por el homicidio de un empresario argentino y fue, además, el responsable de operar a la fallecida modelo trasandina Silvina Luna.

Recordemos que en agosto pasado se confirmó el fallecimiento de Luna, quien llevaba meses luchando contra una insuficiencia renal que inició en 2011, luego de ser operada por el doctor Lotocki.

Durante el programa de conversación de Chilevisión, Cigna indicó que el deceso de Luna “es lamentable, a todos nos toca y no nos deja indiferentes“.

“Espero que salga a la luz los resultados de la investigación y que la justicia haga algo al respecto. Hasta ahora se sabe que él sigue libre, no se sabe más allá”, dijo en el capítulo emitido el viernes pasado.

Francesca Cigna y operación con Dr. Lotocki: “Fui ingenua”

La bailarina confesó que “hasta ahora siempre fue un tema que me genera algo de vergüenza para hablar, porque miro atrás y digo ‘pucha que fui ingenua’. Eran otros tiempos, otro nivel de consciencia”.

“Gracias a Dios en estos 15 años nunca he tenido ningún síntoma, ninguna complicación. No sé si tendrá que ver con que hago mucho deporte. En ese tiempo se hablaba mucho que en Argentina estaban a años luz en cirugías estéticas”, recordó.

Francesca hizo un mea culpa y reconoció que “confiamos en la persona equivocada y, si pudiera hacer una reflexión y dar un mensaje, yo creo que es súper importante trabajar el amor propio“.

“Está bien hacerse unos arreglos, hoy día está la tecnología, pero es súper importante tener consciencia desde donde estamos haciendo esto. Si es desde el que yo me amo, amo a mi cuerpo y quiero lo mejor para él, o si es desde un rechazo. Yo me operé desde esta última creencia, de no soy suficiente y quiero convertirme en otra persona para ser valorada“, concluyó.

Detención del cirujano Aníbal Lotocki

El médico argentino Aníbal Lotocki se entregó este miércoles a la justicia, luego de que se ordenara su detención por el delito de homicidio simple de un paciente en 2021.

El cirujano trasandino también operó a Silvina Luna, a quien le inyectó metacrilato en su cuerpo, afectando severamente su salud general.

Según detalló Clarín, Lotocki llegó hasta una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de La Plata, luego de que su abogado acordara su entrega.

El médico quedó detenido en el marco del caso por la investigación de la muerte del empresario Rodolfo Zárate, quien falleció tras ser intervenido por Lotocki en una clínica de Caballito en 2021, además de falsificación de documentos.

