A principio de los ’00, Axé Bahía era uno de los grupos más populares en Chile. Sus ritmos bailables siguen siendo infaltables a ciertas horas en fiestas de los ahora adultos que crecieron con Flaviana, Francini, Bruno, Jocinei y Jefferson.

Si bien muchos recuerdan con cariño al grupo brasileño y sus éxitos, y sus ex miembros siguen generando cariño en el público, no todo fue positivo para las ex estrellas del axé.

Así lo contó Francini Amaral en La Divina Comida de Chilevisión, donde recordó episodios en donde fue acosada y toqueteada por quienes iban a sus presentaciones.

Lee también: La emoción de Francini Amaral al recordar al fallecido René O’Ryan: “Va a ser mi eterno instructor”

“No sé si sea muy positivo para la institución, pero es una anécdota. Nosotros hicimos un concierto en el Estadio Nacional, y yo con una súper ropa, unos shorts (hace gesto de que eran pequeños). De repente paso corriendo y siento una mano así en mi poto. Pero justo en la fila de los cadetes”, contó.

Junto a lo anterior, la bailarina recordó que “y en esa época usaba unos anillos (grandes) y mi primera reacción fue, cuando sentí la mano en mi poto, agarré con la mano izquierda (la mano del hombre) y sin mirar le di un combo. Todos empezaron a reír. No me acuerdo mucho de su cara”.

“Me pasó muchas veces de terminar con rasguños, porque la gente agarraba intentando literalmente sacar un pedazo tuyo. Entonces siempre con sangre, como todo rasguñado”, sinceró.