“No fue un accidente grave”, afirmó la bailarina Francini Amaral tras sufrir una caída el martes en el circuito Las Varas, en el cerro San Carlos de Apoquindo, por lo que debió someterse a una cirugía.

De acuerdo a lo expresado por Amaral en Las Últimas Noticias, todo ocurrió cuando practicaba mountain bike, deporte que inició recién en septiembre y con la tutela del campeón de downhill, Sebastián Vásquez. “Simplemente caí mal, puse todo el peso en la muñeca izquierda”, relató.

Tras el accidente, la brasileña detalló que tenía “dos ligamentos rotos, dos huesos rotos, me pusieron placa, tornillo, de todo… pero estoy súper bien”.

Además, contó que tras resbalarse en un sendero “me caí de lado. Tal como los niños se caen con las manos en el piso”.

“Jalé mi muñeca con la otra mano y la di un poco vuelta como para ponerla ‘en el lugar’ y ahí recién miro mi muñeca y parecía una serpiente. Estaba con mi profesor y dos compañeras, quienes me llevaron a urgencias muy rápido. Tenía dos huesos quebrados y uno de ellos, que es el radio, el más grande, estaba molido”.

“Me enderezaron el hueso, me pusieron yeso y después de eso busqué un especialista de muñeca para la cirugía. Ahora tengo una placa en mi radio con tornillos, me hicieron como una reconstrucción del hueso”, detalló.

Tras la doble cirugía, la bailarina afirmó que “son heridas de guerra. No estoy ni ahí con las cicatrices. Cuando uno es jovencita se preocupa mucho de esas cosas, pero con la edad uno ve las cicatrices de otra manera”.

Bajo la misma línea, Francini expresó que trata de tomarse la situación lo más relajada posible. “Sí, he estado súper bien. A nadie le hace feliz fracturarse o tener una caída pero prefiero estar en modo ya, fue y seguir adelante. Obviamente en las noches me duele un poco más y ahí es más angustiante, pero ahora que me operé esperemos que todo eso pase”, contó.

Pese al incidente, Amaral señaló que el hecho no la desmotiva para nada y que iniciará su tratamiento para seguir practicando la disciplina.

“Siempre corres algún riesgo practicando cualquier tipo de deporte, así que planeo seguir haciéndolo en el futuro. En dos semanas debería empezar con la kinesiología y desde hoy yo misma debo empezar a mover los dedos. Son como cuatro meses de recuperación, pero espero estar tres semanas piola y después seguir con otro deporte que me gusta, el pádel. Debo aprovechar que mi mano derecha no está accidentada”, cerró.

