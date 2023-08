Fran celebró su amistad con Coni a un día de haber asegurado que “le caía como el…” en Gran Hermano

Los jugadores de Gran Hermano participaron esta mañana de una divertida dinámica en la que debieron responder preguntas y sincerar opiniones respecto a sus compañeros de la casa.

Para el turno de Francisca Maira, la joven de 23 años tuvo que hablar de su particular relación con Constanza Capelli, pues desde el comienzo del reality esta ha tenido altos y bajos.

Fran sobre Coni: “No me caía bien”

“Al principio no me caía bien, no compartía ciertas actitudes de ella”, comenzó diciendo. “No me di el tiempo de conocerla, nunca he dormido en la misma pieza con ella, nunca hemos calzado y ahora desde hace como 1 mes nos dimos el espacio para conocernos”, añadió.

En esa línea, aseguró que “le sorprendió” y que, tras forjar un vínculo más fuerte con la bailarina, “ya no piensa lo mismo que dijo al principio que pensaba”. “Ahora es tal cual es y me encanta. (…) Me cambió para bien su perspectiva“, concluyó.

El comentado comentario de Fran sobre Coni

Algo radicalmente distinto a lo que dijo apenas 24 horas antes, ya que durante la primera etapa de la prueba de líder de esta semana, la jugadora habló en duros términos sobre Capelli mientras estaba en compañía de Alessia y Rubén.

“En verdad, la Coni me cae como el p… de nuevo. No, no me cae mal, pero no sé… Se le subieron demasiado los humos”, afirmó la rubia, desatando una lluvia de comentarios en redes sociales.

este discurso de francisca de amor hacia cony cómo? si ayer dijo “me caen como el pico de nuevo” por favor no soporto este cinismo

#TheLulosShow #ThelulosShows pic.twitter.com/TFCziTxRTw — catie 🦋 (@iamnotboluda) August 30, 2023

