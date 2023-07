“Él era el indicado, pero lo dejé partir”: Fran sorprende con inesperada declaración en Gran Hermano Chile

La noche de este viernes 7 de julio, en la casa de Gran Hermano Chile se desarrolló una fiesta de karaoke para que los integrantes del reality show pudieran disfrutar y compartir, saliendo de la rutina que genera el encierro.

En este contexto, pasadas las 03:00 AM en el evento solo quedaban cuatro personas: Estefanía, Alessia, Fernando y Francisca, grupo que suele mantenerse despierto el mayor tiempo posible durante las celebraciones de la casa.

El mensaje de amor

Inventando cómo entretenerse, Fernando le dijo a Estefi y Fran que enviaran algunas palabras a sus ex parejas. Este tema aparentemente tocó la fibra sensible de la rubia, ya que se lanzó con una dedicatoria de amor verdadero para su ex, JP.

“Hoy no sé qué día es, qué hora es, no tengo celular, pero sí extraño a mi ex”, dijo Francisca. “Terminé hace caleta, pero él sabe que yo lo amo, y quiero que él lo vea, para que sepa que estoy enferma de la cabeza, pero por él”, continuó entre risas.

Esta confesión sorprendió a sus compañeros, puesto que abrió totalmente su corazón. “Yo fui una mier… y lo reconozco, pero él era el indicado y lo dejé partir“, expresó con pesar la influencer.

Fuertes risas le siguieron a las confesiones sexuales que comentó Fran que haría con JP una vez regrese a Chile. “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y hoy me doy cuenta de lo que perdí (…) así que besitos para ti, JP”, cerró Fran.