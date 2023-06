“Háblale a mi mano”: Fran García-Huidobro frenó en seco a mánager de Benjamín y protagonizó tenso round

Un tenso round tuvo lugar este domingo en el estudio de Gran Hermano Chile, luego que Francisca García-Huidobro protagonizara un inesperado cara a cara con los amigos y familiares de Benjamín Lagos.

Cabe recordar que el jugador participó en el programa para hablar sobre su experiencia en el reality, tras convertirse en el primer eliminado por votación popular. “No estaba interpretando ningún personaje, simplemente estaba siendo quien en realidad soy“, fue parte de lo que dijo.

En ese momento, mientras conversaba con Diana Bolocco y el resto de los panelistas, García-Huidobro aprovechó de hacer un mea culpa debido a un comentario que hizo con anterioridad. “Dije un par de cosas de ti y ahora me da pena, porque podría ser mi hijo, digamos”, expresó.

Inmediatamente después, uno de los cercanos del ex participante interpeló a La Dama de Hierro provocando que respondiera al instante: “Bueno, y ¿ustedes por qué no vinieron anoche?”, dijo Francisca, en referencia al capítulo de eliminación de la noche del viernes. “¿Dónde estaban anoche? Anoche toda esta gente, no estaba. Ayer no había nadie”.

¿Qué dijeron los amigos de Benja?

En respuesta, una de las amigas de Lagos explicó que “no somos de Santiago. Hay una crisis climática. Nosotros somos de Requínoa, el Cachapoal está cortado, no es tan fácil llegar y venir… Pensamos también que eran horas de viaje y teníamos toda la fe de que Benja no se iba a ir“.

Luego, otro de los cercanos tomó el micrófono y elevó el tono de la conversación: Era Danilo Rodríguez, quien dijo ser amigo y mánager de Benjamín. “Ayer era para el show, y eso lo sabes, porque no nos iban a mostrar. Hoy es para el Benja. Nosotros vinimos cuando importaba y no nos mostraron”, advirtió.

Francisca: “Yo soy una perra mayor”

“Estoy vieja para excusas tan baratas. Yo soy una perra mayor”, contestó Francisca. Por su parte, Rodríguez acusó que la animadora trató a “Benja de forma muy fea, espantaste a la mitad de la familia, no quiso venir, mandaste a otra mamá al psicólogo”, ante lo cual la animadora se defndió diciendo que “debe ser porque para mí la televisión no es una basura, es mi trabajo“.

“Me quedan 4 meses de trabajo aquí porque no estoy en la placa de eliminación de ningún capítulo, y no voy a estar discutiendo con los familiares de los eliminados cada vez que vengan. Háblale a mi mano”, concluyó García-Huidobro.

Revisa el momento a continuación: