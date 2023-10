Fran García-Huidobro lapidó a Sebastián tras salvación de Coni: “No me produce ni media risa”

Tras la sorpresiva salvación de Constanza Capelli anunciada por Sebastián Ramírez, la panelista de Gran Hermano Chile, Francisca García-Huidobro, se refirió al productor de eventos y comentó que él “a mí no me produce ni una gracia el tipo”. “A mí él no me produce ni media risa (…) encuentro que es un tipo muy mal educado, muy falto de respeto, incluso con ustedes como conductores. Él cree que el reality gira en torno a él (…) No hay nada menos atractivo que alguien que se siente atractivo”, argumentó.