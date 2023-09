Fran incendió todo al repasar sus polémicos conflictos en Gran Hermano: “¡Soy una ganadora!”

Francisca Maira, la última eliminada de Gran Hermano, habló de todo con CHV Noticias y en su estilo confrontó alguna de sus principales polémicas: Con Constanza, Pincoya, Ignacia Michelson, y hasta encaró lo que se viene en su relación con Vivi, Lucas y otras cuentas pendientes con los jugadoras de Gran Hermano.

Fran responde por Vivi

— “Aún no hablamos, ¿pueden creer que desde el panel yo no he visto a ningún ex jugador? Ni a Lucas que me debía el café. No, pero igual está pendiente esa conversación, me explicó un poco, y por lo que he visto en TikTok, que el supuesto ‘qué asco’, no fue ni para ella, fue como para la Coni”.

“Entonces, yo tengo que ver el reality entero para poder ahora defenderme mejor. Pero sí, hay una conversación pendiente y ella sabe que le tengo mucho cariño”, agregó Fran.

¿Fran continuará hablando con Lucas?

— “La amistad está, solamente que el café está pendiente, hemos conversado por WhatsApp, pero me dijo que se iba a la playa, él estaba en la de él y yo también estoy a full, entonces yo creo que quizás la otra semana. Ahí vamos a ir viendo qué pasa, sino que se vaya a la chu…”.

Fran y sus peleas en la casa de Gran Hermano

— “Me da un poco de vergüenza, pero vi la pelea en TikTok y… ¡Soy una ganadora! Quiero subirlo a mi perfil, buenísimo, me encantó esa pelea, muy buena… con la Coni en todo caso”.

¿Se arrepiente Fran de sus peleas?

— “Con la Coni cero, con la Pincoya ya dije mi opinión pero, creo que ella también fue la que se descontrolo y no yo”.

De igual manera la influencer aseguró que se arrepentía de lo que le había dicho a la Pincoya. Pero del conflicto con Constanza dijo que no se arrepentía he incluso mencionó: “Me arrepiento de quizás no haber hecho más cosas”.

¿Hay rivalidad de Fran con Ignacia Michelson?

— “A ver…, hagámosle una entrevista a la gente. Gente, díganme: ¿Qué hay de parecido? Porque de partida mi poto es natural y ella está toda operada, entonces yo no sé qué hay de parecido”.

“Lo segundo, yo soy rubia y ella no sé de qué color tiene el pelo. Pero bueno para no entrar en ofensas, dejémoslo ahí”, agregó Fran.

“Pero igual me da mucha risa, Nacha, supérame. ¿Tanto te importo? Ni siquiera he hablado de ti porque no me interesas, entonces si en verdad ella sigue hablando de mi en el reality… me encanta”, sostuvo la eliminada jugadora.

Finalmente, cerró concluyendo que “soy demasiado famosa para ella, yo creo que es al revés: Reflejo, espejo. Cuando una persona habla tanto de la otra o dice tantas cosas, yo creo que es una persona muy envidiosa y que cree que me conoce. Pero la verdad yo sé temas demasiado delicados que yo si hablara le ca.. la carrera básicamente”.

Síguenos en