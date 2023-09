“Mi familia me traicionó”: Padres de Fran Maira reunieron a 4 mil personas para votarla en Gran Hermano

A cuatro días de su bullada salida de Gran Hermano, Francisca Maira visitó a Claudio Michaux para reaccionar en tiempo real al capítulo que fue emitido anoche por las pantallas de Chilevisión.

Con su extrovertida e histriónica personalidad, la eliminada jugadora se instaló en el react y comenzó a ahondar en nueva vida fuera del encerrio, instancia que aprovechó para revelar una curiosa anécdota.

Familia de Fran impulsó su salida de Gran Hermano

Así, luego de referirse al porcentaje que obtuvo en su eliminación, confesó que su familia tuvo un inesperada participación en la votación. “Lo encuentro muy triste, y esto lo pueden corroborar con ellos”, comenzó diciendo.

“Mi familia me dice después del panel: ‘Pucha, Fran, te queríamos decir que nosotros hicimos un grupo de 4 mil personas para que votáramos por ti“, contó entre risas a Michaux.

Fran Maira y su familia: “Encontraron que no me convenía”

En ese sentido, añadió que el argumento fue que “consideraron que ya había llegado su momento”. Consultada sobre el origen de la idea, Maira puntualizó que tanto su papá como su mamá y sus amigos se involucraron en la cruzada.

“Encontraban que no me convenía. Igual 4 mil personas no es tanto (…) pero influyó en el porcentaje. Pero entendí que se preocuparon y dijeron ‘pucha, quizás no le va a beneficiar tanto, creo que también era mi momento. Mi familia me traicionó“, concluyó la influencer.

Mira el momento a continuación:

