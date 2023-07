“Siempre me jotean hue…”: Fran se descargó en sincera conversación y catalogó a Lucas de “perkin”

Francisca Maira y Lucas Crespo, conformaron una de las primeras parejas que se armó en Gran Hermano Chile, aunque poco a poco se han ido alejando.

Si bien al comienzo hubo romances y coqueteos, la llama del amor disminuyó con el correr de los días, la influencer ha encarado varias veces al tiktoker y lo ha recriminado con sus actitudes.

Eso no es todo, ya que la joven de 23 años le ha dicho a sus compañeros que su “amigo con ventaja”, si es que se le puede denominar así, es “más fome que chupar un clavo”.

“Es un perkin”

Ahora, Fran volvió a desahogarse en una conversación con Alessia, a quien le admitió que “de cuerpo me gusta Lucas, pero su cara, mmm no. Sus ojos son hermosos”.

La dueña de una tienda de lencería le dijo a su amiga que era demasiado cercana con el muchacho, afirmando que “me pasa siempre lo mismo. Siempre me jotean hue… así, de mier…”.

Si bien afirmó que “le debería dar la oportunidad a alguien más piola”, la frase más picante vino a continuación: “Es un perkin para mí”.

“Es que es verdad. Yo nunca faltaría el respeto a nadie que se lo merezca, pero tienes que admitir que igual ha sido mala onda”, indicó ante la sorpresa de Alessia.

“Igual me acerco y le pido ‘nanai’, pero nada más. Cuando llegué y lo vi, no había ninguna opción (de tener algo). Ninguna, pero me cayó tan bien y fue tan ‘romántico'”, añadió.

Sin embargo, aseguró que todo cambió “de un día para otro” y que no es la primera vez que le ocurre. “Todos los hue… que me han joteado en la vida son así (apuntándolo). Con el resto es la ra…”

“Me da lo mismo y lo hablo porque estoy encerrada acá. ¿Qué otra opción tienes?”, sentenció.