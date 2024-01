Fran Maira reveló preparativos para Miss Universo Chile: Apunta a ser la ‘sucesora de Cecilia Bolocco’

Este miércoles, Francisca Maira dejó a nadie indiferente al revelar un desafiante objetivo que busca alcanzar este 2024: Convertirse en la flamante nueva Miss Universo.

“A romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. Todxs podemos ser reinas”, expresó en Instagram al momento de dar a conocer la noticia.

Ahora, la ex participante de Gran Hermano Chile se refirió a su posultación al certamen y, en conversación con Las Últimas Noticias, reveló cómo se está preparando para enfrentar el complejo desafío que la espera.

Francisca Maira: “Quiero representar a las mujeres luchadoras”

“Quiero representar a las mujeres luchadoras, libres, a las que pensamos diferente, a las mujeres a quienes nos juzgan por usar tatuajes, por vestirnos de otra manera”, manifestó.

A lo anterior, añadió: “Quiero romper ese tabú y dar un mensaje, que no daré ahora, pero tengo todo planeado para dar un mensaje muy distinto al resto de las candidatas, que apunta a eso, a ser diferentes”.

A su vez, señaló que la próxima semana partirá con los preparativos. Para ello, contará con asesoras que la ayudarán con la pasarela y su desplante. “Siempre he modelado, pero vamos a pulir la caminata, presentación, voy a tener clases de oratoria para hablar y transmitir mejor“, adelantó.

Confesó que busca ser la sucesora de Cecilia Bolocco

También, Maira desclasificó que sumará rutinas deportivas, asesorías con nutricionistas y masajes y cuidado para su piel. Todo para convertirse en la segunda mujer en la historia de nustro país en alcanzar la preciada corona.

“Para mí, es un desafío, una competencia y, aunque no me gusta competir, quiero transmitir un mensaje: que las mujeres se empoderen. Todas podemos ser reinas. Si te crees el cuento de verdad, no necesitas ningún hombre para brillar“, manifestó.

Por último, cuando le preguntaron desde el citado medio si es que buscaba ‘ser la sucesora de Cecilia Bolocco’, contestó con una tajante respuesta afirmativa. “Esa sería la idea. Voy a entrar en el desafío, pero sea cual sea el resultado, voy a vivir la experiencia e intentar llevar mi mensaje”, concluyó.

