Fran desmintió hablar del hijo de Pincoya en pelea: “Si viera a mi mamá en ese estado…”

Diferentes son las teorías que han circulado en torno a lo que le dijo, o no, Francisca Maira a Jennifer Galvarini el día de la pelea en la que tuvieron que ser separadas para no llegar a los golpes. La nueva eliminada entregó su versión durante el programa en vivo de Gran Hermano Chile y contó cuáles habrían sido las palabras que le dijo a Pincoya. “¿Nombraste al hijo de Jennifer?”, le preguntó Francisca García-Huidobro. “No, en ningún momento”, respondió. “Nunca le dije nada sobre el hijo. Lo único que dije en la pieza fue como ‘qué vergënza ver a tu mamá en ese estado’ (…) por ahí por la agresividad y las amenazas… por lo menos si yo viera a mi mamá en ese estado no me gustaría”, aseguró.