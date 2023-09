Primera polémica: Fran sacó pica y llevó regalos a Fede y Rai por votarla en repechaje de Gran Hermano

Fiel a su estilo y sin importarle nada, Francisca Maira regresó este jueves a Gran Hermano Chile e hizo de todo para no pasar desapercibida. A solo segundos de su llegada, la jugadora se paró en frente de todos sus compañeros y “aprovechó la instancia” para agradecer a las personas que la votaron. “Gracias a ustedes estoy aquí”, dijo, sacando pica a quienes no la querían en el repechaje. “Fede, muchas gracias por votarme. Dijiste que querías conocerme más en tu voto, y yo feliz”, le dijo. ¿Qué respondió el argentino? “Yo no dije eso”, ante las caras largas de algunos concursantes.