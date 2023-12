“No lo quiere pagar”: Fran Maira arremetió contra Seba Ramírez por supuesta deuda

Francisca Maira disparó en contra de Sebastián Ramírez a través de redes sociales acusándolo de deberle una gran suma de dinero.

Los detalles fueron revelados por la ex Gran Hermano mediante un live de Insragram, que recogió el medio Infama, mientras disfrutaba de la playa de Brasil, donde fue interrogada por quien la grababa sobre la situación con Seba.

“Nada solo voy a decir eso, el hue… me debe $1 millón de pesos y no lo quiere pagar, pero de qué sirve funarlo si esta más funado que la chu… En volá lo necesita más que yo, así que eso es todo lo que voy a decir“, disparó Maira.

Sin embargo, el descargo no quedó ahí, ya que además reveló que el ex chico reality también le debería dinero a 4 ex participantes de la casa más famosa del mundo.

“Así que si estai’ viendo esto, no te compro nada de tu papel de choro. Así quedaste (gesto de miedo con las manos) después de que me quedaste debiendo plata a mí y a 4 participantes“, cerró.

De momento, Ramírez no se ha referido a la situación y los internautas especulan con que se trataría de un premio conseguido en una de las pruebas realizadas durante Gran Hermano.

Revisa el momento a continuación:

