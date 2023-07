“Te duele hasta el pelo”: Francisca Merino llegó a la clínica por compleja enfermedad renal

“Me dolía la cabeza, tenía náuseas, no quería comer nada”, es parte de lo que sintió la actriz Francisca Merino poco antes de tener que acudir a la clínica por dichas molestias.

Así lo reveló en Tal Cual, donde confesó que estuvo muy complicada de salud a raíz de una enfermedad que, en un principio, sospechó que podía ser renal.

“Da mucha fiebre, te duele todo el cuerpo, te duele hasta el pelo. Todo”, comentó.

¿Qué era lo que tenía?

Pese a que tenía síntomas y sospechas, la causa de ellos era todavía un incierto para Francisca, quien decidió ir al médico para indagar más. Fue a través de varios exámenes que consiguió determinar la enfermedad: pielonefritis.

“Estuve en mi casa. Es que a mí me había empezado y yo, de hecho, no tenía grandes síntomas. Pero sí tenía los dolores y como ya me había dado, ya estaba intuyendo que era lo mismo”, indicó.

“Me pusieron medicamento a la vena. Y bien, me alivió la fiebre y los vómitos. Si al final uno tiene mucho asco, se siente muy mal”.

Respecto a la enfermedad, señaló que “a diferencia de lo que muchos creen, esta es una enfermedad grave y seria, que si no se trata a tiempo puede llegar a complicaciones mayores“, señaló.

“Si se diagnostica a tiempo se puede tratar solo con medicamentos orales. De no ser así, se puede necesitar hospitalización y medicamentos intravenosos”, cerró.

