Francisca Merino confesó su inseguridad en el amor: “Tengo un tema heavy con eso”

“Yo soy súper insegura, necesito que siempre me estén diciendo que me aman, que me adoran, hasta el día de hoy”, es como Francisca Merino contó sobre un lado muy íntimo de su personalidad al programa “Tal Cual” de TV+.

Y es que la actriz vivió un episodio que marcó su vida para siempre: “Como mis papás se separaron, quedé con ese síndrome de abandono“, indicó.

Fue con esas declaraciones que desenmascaró esta parte de su personalidad que podría diferir de lo que las personas habitualmente conocen de ella, suele mostrarse como una extrovertida y llena de seguridad.

“Me da terror que me abandonen, te juro. Mi peor temor es que me abandonen, y generalmente siempre abandono yo, pero siempre me ha dado miedo que me abandonen”, afirmó.

Las relaciones

“Tengo un tema heavy con eso, es muy potente”, fue lo que respondió cuando fue preguntada por las relaciones amorosas, e indicó que no da chance a que terminen con ella, sino que se adelanta.

Incluso, la conductora del programa le consultó si en su actual relación era un caso similar, a lo que ella asintió y reconoció que era una “latera”, según sus palabras.

“Yo necesito que me prometan amor eterno para toda la vida hasta que solo la muerte nos separe”, cerró Francisca.

Te puede interesar: