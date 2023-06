Fran Undurraga reconoció que sus fotos hot han sido un problema con sus pololos: “¿Por qué me juzgan tanto?”

Francisca Undurraga se armó de valor y retomó una actividad que pausó tras el difícil momento que vivió a principios de año con la muerte de su padre: Animó su primer desfile desde la muerte de su padre en febrero.

“Me mentalicé de ir como una guerrera. Hay que seguir trabajando y mi papá estaría orgulloso de que me estoy reponiendo”, aseguró la modelo en conversación con Las Últimas Noticias, donde también detalló su presente y sus proyecciones a futuro.

Francisca Undurraga por contenido de adultos

Undurraga se refirió a los problemas de pareja que ha tenido a propósito de su otra fuente de ingresos, que es la creación de contenido sensual a través de la aplicación OnlyFans.

“Cuando he intentado tener relaciones de pareja, sí es un tema que yo tenga una plataforma de fotos sensuales. ¿Y cuál es el problema? Para mí eso es una pega, un personaje, y no tiene nada que ver con la Fran que yo soy y con lo que me apasiona. ¿Por qué juzgan tanto si no estás lastimando a nadie?“, reflexionó en el periódico.

A su vez, reveló que ha pensado en dar un giro a su vida y radicarse en el extranjero. “En Chile tenemos una mentalidad de tanto prejuicio, lo que se puede y no se puede decir. Eso te restringe de hacer muchas cosas por el miedo a lo que digan los demás”, partió diciendo.

“Eso te coarta un poco con el resto de la gente y te inhabilita a hacer otras cosas. Si te van a juzgar constantemente por estar en esas plataformas, que es algo que ya está súper normalizado en otras partes del mundo, pienso ‘¿qué estoy haciendo aquí?”, concluyó.