“Me sorprendió totalmente”: Francisca Valenzuela explica por qué se emocionó con audición en The Voice

Francisca Valenzuela ha vivido emotivas jornadas en su rol como coach en The Voice Chile, pero el pasado domingo se emitió el capítulo en que la cantante lloró tras escuchar la audición de una participante.

Se trata de Francisca Martínez, concursante de 20 años que se presentó en el programa de Chilevisión con la canción Insulto, perteneciente al disco Tajo Abierto (2014) de la propia Valenzuela.

La autora de Muérdete la Lengua fue la única jurado que dio vuelta su silla y no ocultó su emoción al escuchar una de sus composiciones en vivo. Tras la participación, se dirigió al centro del estudio para abrazar a la joven y llorar juntas.

“Yo no quería dejar pasar la oportunidad de conocerte, tienes una voz muy linda. Me emociona escucharte, verte y conocerte”, dijo Francisca, quien añadió con humor: “¡Ay, esto nunca me había pasado en la TV! Chile me va a ver llorando, qué atroz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Voice Chile (@thevoicechilevision)

“Los sentimientos fluyeron”

A través de su cuenta de Instagram, Francisca Valenzuela compartió este viernes una publicación que incluyó un extracto del sentido momento. “No esperaba emocionarme tanto”, partió diciendo.

“Ella es Fran y cantó Insulto, una canción muy importante para mí”, agregó la cantante, quien además señaló que el tema está dedicado “a la resiliencia y en apoyo a la comunidad LGBTI+, con un mensaje de autoaceptación, que celebra el amor en todas sus formas. En mí tendrán siempre una aliada y una hermana“.

Posteriormente, explicó por qué se emocionó tanto con la interpretación de la participante. “Fran me sorprendió totalmente y no esperaba emocionarme en TV, pero los sentimientos fluyeron”, confesó.

Además, resaltó la “reflexión” de la concursante después de la audición y señaló que “me enamoró su voz e interpretación”.

“Estoy tan feliz de que este en mi equipo! Quiero compartir este momento en The Voice que fue muy significativo para mí”, cerró.