Francisco por su comentada salida de Gran Hermano: “Soy honesto, no me quise despedir de ellos”

Francisco Arenas se convirtió este domingo en el sexto eliminado de Gran Hermano Chile. Si bien fue uno de los tres jugadores en formar parte de la llamada “Familia Lulo”, Arenas se anotó como uno de los más queridos por el público, a juzgar por las reacciones en redes sociales. En ese sentido, su salida del reality no estuvo excenta de polémicas, pues acaparó la atención al no despedirse de algunos compañeros. Hablamos de Jorge Aldoney y Hans Valdés. “Me despedí de la gente que más me interesaba a mí“, comenzó diciendo a Diana Bolocco, justo antes de revelar el verdadero motivo. “Soy honesto, no me quise despedir de ellos”, confesó, dejando atónitos a los panelistas del programa.