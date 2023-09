Hans abrió su corazón y limó asperezas con Francisco en Gran Hermano: “Lo que me molestó…”

Si bien no había certezas de qué podría ocurrir, la eventual reconciliación entre Francisco Arenas y Hans Valdés se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados de Gran Hermano Chile tras el proceso de repechaje.

Y así ocurrió. Esta semana, tras su reingreso a la casa, el jugador conversó en profundidad con el futbolista y ambos decidieron afrontar los roces que alguna vez los separaron.

Francisco a Hans: “Me fui dolido por lo que pasó”

“Primero que todo, te quiero felicitar por toda la suerte que te ha tocado. Es algo que necesitabas y me alegro por ti“, comenzó diciendo Arenas, recibiendo los agradecimientos del oriundo de Constitución.

Sin embargo, minutos más tarde llegaron las reflexiones: “Todas las cosas sirven para madurar. Cuando no me despedí de ti, me fui dolido por lo que pasó. Tú sabes lo que pasó. Pero no te guardo rencor y soy de una línea“, expresó el camionero de 61 años.

Emotiva reconciliación en Gran Hermano

“A mí lo que me molestó de esa vez, usted sabe que el cariño aún está… sentí que cambió mucho esa semana, no era el Panchito que conocía. Y todo eso aquí adentro va dañando. Y después me fui a despedir de usted y como que me negó el saludo, y eso no va. No me gustó“, replicó Valdés.

El mecánico, por su parte, lamentó haber reaccionado de tal forma y le hizo ver el error que admitió haber cometido: “Reconozco que pude estar molesto con algunas situaciones, pero no debió ser así. Cada uno está aprendiendo todo el tiempo. Uno siempre aprende de los demás“.

“Lo pasado es pisado”

Hans, para concluir la conversación, señaló que no guarda rencor y que sí esperaba conversar con él, dentro o fuera del reality. “A mí me dolió pero sabía que iba a haber una oportunidad de hablar las cosas. Le tengo un cariño, acá adentro lo consideraba como un padre“, confesó.

“Pero estoy feliz por estar aquí, contigo, por verte de nuevo, así que lo pasado es pisado pero quería aclararlo y no hacerme el tonto”, concluyó Francisco, quien dio un fuerte abrazo al jugador de 18 años.

