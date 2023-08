“Era una persona déspota”: Francisco reveló sin rodeos a quién jamás le daría una segunda oportunidad en GH

Francisco Arenas se transformó en el sexto eliminado de Gran Hermano Chile y, a la vez, en uno de los más queridos por los seguidores del reality de Chilevisión.

Y es que el también conocido como “papá lulo” compartió la temida placa de eliminación con Coni y Pincoya, sus dos compañeras más cercanas y otras de las participantes más populares del encierro, por lo que él finalmente fue escogido para dejar la casa estudio.

Francisco conversó con CHV Noticias sobre su experiencia en el reality, repasó algunas de sus relaciones dentro de la casa estudio y comentó a cuál de los participantes no le daría una segunda oportunidad si vuelve en el repechaje.

“Es déspota”

Consultado por el o la jugadora al que no le daría una segunda oportunidad o cortaría cualquier tipo de relación, Francisco respondió inmediatamente con una persona en la cabeza.

“A Jorge, porque encontré que era una persona déspota (…) algunas cosas las miraba con pinzas. El primer día quiso eliminar a la señora Mónica, justificó su nominación para sacarla y creo que no era correcto”, argumentó.

En esa línea, recordó que “también escuché un comentario que nosotros no estábamos en edad para estar ahí, pero pienso que él no es nadie para juzgar”.

Su decepción con Hans

El también mecánico se refirió a Hans, uno de los más jóvenes de la casa, y confesó que con él “hice una relación especial”.

“Lo encontré un niño humilde, no tenía a su papá y él decía que yo me reflejaba como el suyo. Conversábamos harto y cuando tocó un día en que Diana nos empezó a nombrar (…) Jorge se paró detrás mío y dijo que yo ya había cumplido una etapa ahí, que no tenía nada que hacer, a lo que le respondí que eso lo veía yo, Hans se me acercó y me dijo ‘yo voy a votar por usted, pero no es nada malo'”, explicó.

“‘¿A qué te refieres?’ Le dije yo, porque no le entendía. ‘Voy a decir que usted es así, pero no es verdad’, me dijo. Yo le dije entonces cómo me vas a votar a mí si tienes ocho personas al lado tuyo para votar (…) si tú dices que yo soy tu papá, a uno no se le entierra un cuchillo por la espalda… eso fue lo que me marcó con Hans en esa situación”, sinceró.