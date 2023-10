Participante realizó la fulminante y explicó sus motivos en Gran Hermano: “Me siento podrido”

Francisco Arenas se acercó al confesionario antes de la nominación de este miércoles y sorprendió al realizar la temida nominación fulminante en Gran Hermano Chile. Papá Lulo nominó a Viviana Acevedo, quien por segunda semana consecutiva enfrentará la placa.”Lo hago porque encuentro que es una buena competidora y si yo me llegara a quedar, no quiero tener buenos competidores. Me siento podrido haciendo esto, pero es parte del juego”, afirmó.