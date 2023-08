“Nunca me miró de frente”: Francisco hizo última aparición con inesperado voto de legado

Francisco Arenas abandonó Gran Hermano convertido en uno de los jugadores más queridos por el público: Si bien se fue con polémica incluida, prueba de ello es que fue recibido entre pancartas y vítores en el Aeropuerto de Santiago a su llegada.

“Papi Lulo, grande Panchito”, le gritaron, ante lo cual respondió con un escueto movimiento de mano y sin mencionar palabra alguna. “Los más reales del reality, todo Chile los quiere”, mencionó otra de las seguidoras en el recinto.

Ya en nuestro país, el ex participante visitó a Diana Boloccó y a Julio César Rodríguez en el estudio y reveló todos los pormenores de su estadía en el encierro, junto con desclasificar la razon de por qué no se despidió de algunos de sus compañeros.

“Me despedí de la gente que más me interesaba a mí“, dijo, luego que le preguntaran por qué no tuvo una última interacción con Hans y Jorge. “Soy honesto, no me quise despedir de ellos”, expresó, dejando atónitos a los panelistas.

Sin embargo, aún quedaba una última aparición estelar de Francisco en el reality, la cual fue revelada la noche de este martes: El camionero entregó su voto de legado a uno de los jugadores de la casa.

Así, el jugador se dirigó a través de un video hacia sus compañeros y entregó su argumento para escoger a dicha persona: “Nunca logré encajar con ella. Siempre que la miraba de frente, me corría la mirada y nunca me miró de frente. No tengo nada contra ella, no había mucha afinidad“, dijo, antes de entonar el nombre de Viviana Acevedo.